MOSCOW, November 24. /TASS/. Power outages threaten water supplies across Ukraine, as most municipal water utilities lack the fuel reserves needed to keep generators running for several consecutive days, Ukraine’s Verkhovna Rada (parliament) member Sergey Nagornyak said.
"Water shortages could affect any region. Most regions have generators at their water utilities, but their fuel reserves last only six, eight or 12 hours. They certainly do not have enough to keep them running for several days in a row," the Strana news outlet quoted him as saying.
Ukraine has faced power supply problems since late 2025 following extensive damage to its energy infrastructure. A state of emergency was declared in the energy sector. Many regions continue to impose daily scheduled power cuts lasting several hours, alongside emergency outages.