Brent crude oil price drops below $103 per barrel for first time since May 8

MOSCOW, May 21. /TASS/. The price of Brent crude oil futures for July 2026 delivery on the London-based ICE exchange dropped below $103 per barrel for the first time since May 8 of this year, trading data showed.
By 8:49 p.m. Moscow time (5:49 p.m. GMT), Brent was down 2.15%, trading at $102.76 per barrel.
By 8:56 p.m. Moscow time (5:56 p.m. GMT), Brent extended its losses, slipping to $102.36 per barrel (-2.53%). Meanwhile, WTI crude oil futures for June 2026 delivery fell 2.33% to $95.97 per barrel.