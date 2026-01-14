AvtoVAZ sales down 26% in 2025 to 338,000 cars

MOSCOW, January 14. /TASS/. AvtoVAZ sales decreased by 26% in 2025 to 338,000 vehicles, including government contract deliveries, Vice President for Sales and Marketing Dmitry Kostromin said.
"Lada sales amounted to 338,000 [in 2025], including government contract [supplies]," he told a news conference.
Lada's share of the Russian market for new passenger cars and light commercial vehicles totaled 24% in the reporting period. In 2026, the company plans to boost this share to 25%.
In particular, Lada Granta sales reached 144,400 units last year, Lada Vesta sales totaled 75,100, Lada Niva sales amounted to 69,600, Lada Largus sales stood at 35,900, Lada Iskra and Lada Aura sales amounted to 6,800 and 1,700, respectively. Sales of commercial vehicles equaled 14,200 units.
Some 143,300 cars were sold to legal entities.