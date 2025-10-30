MOSCOW, October 30. /TASS/. The criminal Kiev regime is trying to conceal its crimes, Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova told TASS.
The diplomat was commenting on reports that Kiev is threatening foreign media outlets planning to travel to Kupyansk in the Kharkov Region and Krasnoarmeysk (known in Ukraine as Pokrovsk) in the Donetsk People’s Republic, where Ukrainian troops remain surrounded. Earlier, Ukrainian Foreign Ministry Spokesman Georgy Tykhy said such trips would constitute "a violation of Ukrainian law."
"The criminal regime has fabricated criminal laws to cover up its crimes," Zakharova said.