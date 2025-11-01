Russian government imposes sanctions against new Ukrainian PM, several ministers

MOSCOW, November 1. /TASS/. The Russian government has imposed economic sanctions against new Ukrainian Prime Minister Yulia Svyrydenko, according to a corresponding decree that has been published on the legal acts portal.
"Svyrydenko, Yulia Anatoliyivna, date of birth - December 25, 1985, place of birth - Chernigov, Chernigov Region, Ukrainian SSR, USSR," the list stated.
In addition, former Ukrainian Minister of Justice Denis Maliuska and former Minister of Infrastructure Alexander Kubrakov have also been sanctioned.