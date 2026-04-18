Turkey’s top diplomat to hold bilateral meeting with Lavrov at Antalya Forum — source

ANTALYA /Turkey/, April 18. /TASS/. Turkish Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan is planning to hold a meeting with his Russian counterpart, Sergey Lavrov, on the sidelines of the Antalya Diplomacy Forum later on Saturday, a Turkish diplomatic source told TASS.
Also, Fidan’s agenda for Saturday includes holding a number of events with other invited top diplomats and an informal meeting of the Organization of Turkic States.