MOSCOW, September 29. /TASS/. Ukraine expects additional deliveries of fighter jets: F-16 from the United States, Mirage from France, and Grippen from Sweden, Deputy Defense Minister Lt. Gen. Ivan Gavrilyuk said.
In an interview with BBC News Ukraine, Gavrilyuk said the deliveries are yet to take place, without specifying any timeframes.
Ukraine received its first Mirage fighter jets from Paris in February. Then French Defense Minister Sebastien Lecornu did not disclose how many aircraft are to be delivered.
Kiev also received F-16 fighter jets from its Western partners. Their exact number is also unknown, but several planes have already been lost. In March, Ukrainian Air Force Spokesman Yury Ignat said the F-16 was inferior even to Russia's Su-35 jet.