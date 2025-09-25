Russian President Vladimir Putin meets with Ethiopian prime minister Abiy Ahmed Ali

MOSCOW, September 25. /TASS/. Russian President Vladimir Putin and Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali have met at the Kremlin. Their talks are taking place in the Kremlin’s representative office.
The Russian side includes Presidential Aide for International Affairs Yuri Ushakov, Deputy Prime Minister Alexander Novak, Deputy Head of the Presidential Administration Maxim Oreshkin, Kremlin Spokesman Dmitry Peskov, Health Minister Mikhail Murashko, Finance Minister Anton Siluanov, Central Bank Chairwoman Elvira Nabiullina, Director of the Federal Service for Military-Technical Cooperation Dmitry Shugaev, Deputy Foreign Minister Alexander Grushko, Deputy Minister of Economic Development Vladimir Ilyichev and Head of Rosatom Alexey Likhachev.