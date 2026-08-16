Russian air defenses shoot down record-breaking number of Ukrainian drones in one day

MOSCOW, August 16. /TASS/. A record-breaking number of Ukrainian drones - 1,478 - were shot down over Russian regions on Saturday, according to TASS calculations based on the Russian defense ministry’s data.
Thus, during the day yesterday, Russian air defense forces shot down 14 guided air bombs, a HIMARS projectile, 9 Flamingo long-range cruise missiles, and 1,478 fixed-wing unmanned aerial vehicles. It was reported on August 15 that Russian air defenses had taken down 1,328 Ukrainian drones, seven guided air bombs, 17 Flamingo missiles, and four HIMARS projectiles.
Before today, the biggest number of downed drones was reported on August 2 - 1,158.