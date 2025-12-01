MOSCOW, December 1. /TASS/. The Russian army liberated 87 settlements in the special military operation zone during the fall, according to TASS calculations based on reports from the Russian Defense Ministry.
In the Donetsk People’s Republic, 31 settlements were liberated, including Fyodorovka, Markovo, Muravka, Pereyezdnoye, Mayskoye, Derilovo, Shandrigolovo, Kirovsk (Zarechnoye), Seversk Maly, Kuzminovka, Moskovskoye, Balagan, Novopavlovka, Pleshcheyevka, Lenino (Molodetskoe), Dronovka, Promin, Gnatovka, Sukhoy Yar, Rog, Platonovka, Maslyakovka, Yampol, Novosyolovka, Stavki, Zvanovka, Petrovskoye, Ivanopolye, Vasyukovka, and Chunishino. These areas were liberated by the battlegroups Center, West, and South.
In the Dnepropetrovsk Region, 24 settlements came under Russian control, including Novosyolovka, Khorosheye, Sosnovka, Novopetrovskoye, Beryozovoye, Novonikolayevka, Kalinovskoye, Stepnoye, Verbovoye, Alekseyevka, Privolye, Ivanovka, Pershotravnevoye, Yegorovka, Vishnevoye, Novoaleksandrovka, Volchye, Danilovka, Orestopol, Gai, Nechayevka, Radostnoye, Otradnoye, and Tikhoye. These settlements were liberated by soldiers of the Battlegroup East.
In the Zaporozhye Region, 20 settlements were captured by Russian forces during operations conducted by the battlegroups East and Dnepr. They include Olgovskoye, Novoivanovka, Novovasilevskoye, Novogrigorovka, Pavlovka, Novonikolayevka, Privolnoye, Krasnogorskoye, Uspenovka, Rybnoye, Sladkoye, Novoye, Novouspenovskoye, Yablokovo, Rovnopolye, Malaya Tokmachka, Veseloye, Novoye Zaporozhye, Zatishye, and Poltavka.
In the Kharkov Region, troops from the battlegroups West and North liberated 11 settlements: Otradnoye, Borovskaya Andreyevka, Tikhoye, Peschanoye, Bologovka, Sadovoye, Sinelnikovo, Dvurechanskoye, Tsegelnoye, Kupyansk, and Petropavlovka.
Additionally, Yunakovka, which served as a logistics hub for the Ukrainian military, was liberated in the Sumy Region.