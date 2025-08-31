Putin to meet with Modi, Erdogan, Pezeshkian on sidelines of SCO summit

TIANJIN, September 1. /TASS/. Russian President Vladimir Putin has at least five bilateral meetings slated for the day, Presidential Aide Yury Ushakov said earlier.
The agenda includes meetings with Indian Prime Minister Narendra Modi, Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Iranian President Masoud Pezeshkian, as well as brief conversations with Cambodian Prime Minister Hun Manet and Nepalese Prime Minister Sharma Oli.
Kremlin Spokesman Dmitry Peskov told journalists earlier that Putin’s agenda may include other meetings and conversations.