At least 57 Ukrainian drones downed over Russian regions overnight

MOSCOW, November 16. /TASS/. Russia’s air defenses intercepted and destroyed 57 Ukrainian drones over various Russian regions overnight, the defense ministry said.
"Overnight, between 11:00 p.m. Moscow time (8:00 p.m. GMT) on November 15 and 7:00 a.m. Moscow time (4:00 a.m. GMT) on November 16, 57 fixed-wing Ukrainian unmanned aerial vehicles were intercepted and destroyed: 23 over the Samara Region, 17 over the Volgograd Region, five over the Saratov Region, five over the Rostov Region, three over the Kursk Region, three over the Voronezh Region and one over the Bryansk Region," it said.