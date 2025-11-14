{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
All news
Military operation in Ukraine

13 Ukrainian drones taken down over several Russian regions in three hours

Five of them were destroyed over the Rostov Region
© Alexander Polegenko/TASS, archive

MOSCOW, November 14. /TASS/. Thirteen Ukrainian drones were shot down over several Russian regions in three hours on Friday evening, the Russian defense ministry said.

"From 8:00 p.m. to 11:00 p.m. Moscow time (5:00 p.m. to 8:00 p.m. GMT) on November 14, Russian air defense systems intercepted and destroyed 13 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles: five over the Rostov Region, five over Crimea, one over the Belgorod Region, one over the Bryansk Region, and one over the Voronezh Region," it said.

Tags
Military operation in Ukraine
UK increases military budget, purchases hardware — Russian envoy
Russian Ambassador to the United Kingdom Andrey Kelin pointed out that London was actively working to ramp up its production of ammunition and explosives used for military purposes
Read more
Magnetic storm that lasted for almost two days stopped on Earth — forecaster
Mikhail Leus, a leading specialist at the Phobos Weather center, pointed out that a period of a relatively calm geomagnetic field will last at least until the end of this week
Read more
Kremlin points to 'sad state' of international law in many parts of world
Dmitry Peskov expressed hope that the situation surrounding Venezuela would be resolved in accordance with international law
Read more
West to hardly convince itself to cooperate with corrupt Ukraine — Polish PM
Donald Tusk emphasized that enthusiasm for helping Kiev is waning in Poland and other European countries
Read more
Pentagon hangs 27-kg plaques with agency’s updated name
According to the department’s statement, US Secretary of War Pete Hegseth, who personally fastened the last screw on one of the plaques, said that the new name reflects a new ethos for the department
Read more
Russia-US summit necessary, but requires preliminary preparation — diplomatic source
As a Russian diplomatic source noted, the Russian side "carefully reviewed and analyzed" US Secretary of State Marco Rubio's interview following the meeting of foreign ministers of the G7 countries
Read more
Uzbekistan’s ties with Russia deepening despite geopolitical tensions — envoy
Alexey Yerkhov noted that the key to future joint achievements is the trusting dialogue between the two countries’ leaders, Russian President Vladimir Putin and Uzbek President Shavkat Mirziyoyev
Read more
IAEA chief, Rosatom CEO discuss situation at ZNPP
According to the Rosatom press service, Rafael Grossi outlined his view of the situation surrounding the ZNPP
Read more
Press review: Ukraine scandal fuels political tension as Russia warns of Lebanon war risks
Top stories from the Russian press on Friday, November 14th
Read more
Some captured Ukrainian soldiers may volunteer in Russian units — Kharkov administration
The head of the military-civil administration clarified that it is still too early to discuss the participation of recently surrendered prisoners in such units, as they must first undergo screening procedures
Read more
Most Kharkov residents waiting for Russian army to liberate them — official
Simultaneously, a segment of the population also awaits the Russian army's arrival but lacks access to objective information regarding the progress of the special military operation
Read more
Russian troops upend Ukrainian command, logistics near Volchansk, Kupyansk — official
The battlegroups North and West are conducting active offensive operations in the Kharkov direction
Read more
US readies large-scale exemptions from duties to curb rising food prices — NYT
According to the newspaper, tariffs may be lifted from food imported from the countries that have not yet signed trade agreements with Washington
Read more
Air defenses down 34 Ukrainian drones over Russian regions, Black Sea
Nine of them were destroyed over the Belgorod Region
Read more
Novovoronezhskaya NPP’s electric gear damaged in November 13 nighttime drone attack
According to the region's governor Alexander Gusev, following the attack, several power units were automatically switched off while one continued operating routinely at full capacity
Read more
Kusturica slams Jolie for visit to Kherson, calls her propagandist
Discussing Jolie's film, which is set against the backdrop of the Bosnian War, Serbian filmmaker Emir Kusturica characterized it as an instance of a failed publicity stunt
Read more
Russia to proceed with special military op since Ukraine stopped negotiations — Kremlin
Dmitry Peskov also reiterated that Russia is still open to settle the Ukrainian conflict by political and diplomatic means
Read more
Russia nears Andreyevka, complicating situation for Ukraine near Gulyaipole — expert
Russian servicemen "are really heroically and very rapidly advancing in this direction," military expert Andrey Marochko said
Read more
Kiev preparing provocations to bring young Ukrainians back from Europe — diplomat·
Maria Zakharova stressed that one of the tasks set by the West for Vladimir Zelensky is "the elimination of the Ukrainian population"
Read more
Ukraine run by CIA, MI-6 specialists, not Zelensky — former PM
Ukraine’s former Prime Minister (2010-2014) Nikolai Azarov said the Ukrainian authorities are fulfilling ready-made plans "under supervision from Western specialists"
Read more
EU may reconsider energy funding for Ukraine amid corruption scandal
Politico said that reports of kickbacks have created divisions among Kiev’s European partners
Read more
Russia to always remember North Korea’s help in clearing Kursk Region of mines — Kremlin
Mine-clearing operations in the Kursk Region, which was earlier freed from Ukrainian forces, are still underway
Read more
No plans to punish Moldovan people for Chisinau’s actions — Russian official
Yevgeny Primakov stressed that "common people should not be punished for the mistakes of their leaders"
Read more
Swedish SVT, like BBC, edited Trump's speech — newspaper
According to the newspaper, last year SVT used an excerpt from Donald Trump’s speech, which spliced several parts in one of the reports
Read more
Man wounded as UAV fragments damage house
A man was injured, he was hospitalized and is receiving necessary medical care
Read more
Military situation prevents systemic power supply to Zaporozhye plant — Rosatom
The situation at the plant is not improving, CEO of the Russian state corporation Alexey Likhachev said earlier
Read more
Pentagon presents Trump with options for potential operations in Venezuela — TV
However, no final decision has been made, CBS noted
Read more
Members of Mindich’s group will turn Zelensky in — ex-Ukrainian PM
Nikolay Azarov also described Vladimir Zelensky’s statements about supposedly supporting the investigation as an attempt to save face
Read more
Kalashnikov to present 9 mm PPK-20 submachine gun at Dubai international exhibition
Kalashnikov engineers improved the quality of the PPK-20 gun by enhancing some of its tactical, technical, and ergonomic characteristics, the concern's press service said
Read more
After liberation of Sinelnikovo, Russia begins fighting for Liman, Kharkov Region — expert
Andrey Marochko noted that artillery is contributing to the advance of the Russian forces in the area
Read more
Maduro calls on US people to support Venezuela for peace on continent — media
When asked whether he was concerned about possible US aggression, Nicolas Maduro did not answer directly, saying instead that he was focused on the peaceful governance of his country
Read more
Shenzhou-20 crew to return to Earth on Shenzhou-21 spacecraft on November 14 — CMSA
The Office of the Manned Space Flight Program of the People's Republic of China noted that the condition of the crew members is assessed as good
Read more
Ukrainian garrison of several thousand soldiers blocked in Dimitrov
Adviser to the head of the Donetsk People’s Republic Igor Kimakovsky said the units have nowhere to go
Read more
Belgians no longer believe in ‘Russian threat’ of unidentified drones — DH newspaper
The outlet cites popular social media opinions suggesting that the UAV reports are fabricated to make Belgians believe that "Russia is to blame"
Read more
Russia received no request from South Africa on citizens in special op zone — MFA
According to Maria Zakharova, if such a request is received from Pretoria, Moscow will be ready to consider it in accordance with established procedures and in the spirit of the strategic partnership
Read more
China warns Tokyo about consequences of Sanae Takaichi's comment about Taiwan
Chinese Deputy Foreign Minister Sun Weidong called the Japanese Prime minister's statements about Taiwan "provocative" and "extremely dangerous"
Read more
Russia has no plans to attack NATO, but prepared for any developments — MFA
According to Maria Zakharova, the statements that officials from NATO member states make on the issue seem to be part of "an orchestrated campaign to indoctrinate their own population"
Read more
Ukrainian troops encirclement threatens frontline collapse, territorial losses — Medvedev
The Russian politician stressed that the leadership in Kiev "has predictably found itself in a zugzwang: every day is bringing it into a worse position on the chessboard"
Read more
Russian diplomat warns US against using drug war as way to meddle in countries’ affairs
According to Maria Zakharova, Russia believes that combating drug trafficking, including in the United States, requires consolidated efforts, both internationally and regionally
Read more
BBC apologizes to Trump, but rejects compensation claims — statement
The BBC was at the center of a scandal over a Panorama program aired last October
Read more
Russia to respond soon to Canada’s newly-imposed sanctions — diplomat
"Carney maintains the previous failed line that reflects the incompetence and the true role of Canadian foreign policy," Maria Zakharova added
Read more
Some countries creating layered air defenses similar to Russia’s system — Almaz-Antey
Almaz-Antey Group Deputy CEO Vyacheslav Dzirkaln said the presence of advanced air defenses has become an integral part of preserving state sovereignty for any particular country
Read more
Turkish fire-fighting plane crashes in Croatia, killing pilot — TV
According to CNN Turk, the Croatian authorities have confirmed the crash and the death of the pilot
Read more
Vance ready to discuss his candidacy for president after midterm elections
US Vice President also stressed that the American people elected him to do a job right now, and his job is to do it
Read more
Pentagon says starts operation to combat drug cartels
It will be led by the Southern Command of the US army and as well as a joint force specially created for this operation, Secretary of War Pete Hegseth said
Read more
Russia takes note of EU’s aggressive attitude towards Black Sea region — MFA
Russia and Turkey reaffirmed their commitment to the principle of sovereign identity and responsibility of the coastal countries for this geographical space
Read more
Mindich corruption scandal sparks calls for Maidan-style protests in Ukraine
As new details emerge of the corruption case involving people from Vladimir Zelensky’s entourage, opposition lawmakers and public figures have started discussing the extent to which he could have been involved in criminal schemes
Read more
Vucic says discussed peace in Ukraine with Macron
Serbian President emphasized that he had not talked about any weapons with his French counterpart
Read more
Detainees were promised drugs for preparing assassination of senior Russian official — FSB
The Russian Federal Security Service reported that it had thwarted an attack on one of Russia’s top officials during his visit to the graves of close relatives at the Troyekurovskoye Cemetery
Read more
Ukraine threatens to 'bury' own soldiers if they refuse to fight in Kupyansk
Vitaly Ganchev emphasized that former Ukrainian soldiers who had already surrendered to Russian forces spoke of such threats from their own commanders
Read more
Ukraine redeploys near Kupyansk amid defeats — expert
The relocation is being carried out in the areas of Kupyansk-Uzlovoi and Kovsharovka settlements
Read more
What we know about last night’s drone attack on Russian cities, including Novorossiysk
Drone debris damaged a civilian port in the Black Sea port of Novorossiysk, the operational headquarters of the Krasnodar Region reported
Read more
Hungary, Slovakia may block seizure of Russian assets due to Kiev corruption — media
Politico noted that even if a decision to expropriate Russian assets is made in December, it will take a long time before Kiev receives the first payments
Read more
'Gold train' of Third Reich said to be found in Poland
The exploration team got a permit from a local forestry for ground penetrating radar operations in its territory
Read more
Russian forces engage in street fighting in western Kupyansk — Kharkov administration
Yevgeny Lisnyak specified that the eastern part of Kupyansk, on the left bank of the Oskol River, had been almost completely mopped up of Ukrainian units
Read more
Top German defense official assures conscripts won’t not take part in mission in Ukraine
Boris Pistorius emphasized that "there is absolutely no connection between military service plans to reinstate the draft in Germany and any peacekeeping forces"
Read more
Britain stops sharing intelligence with US on recommendation of attorney general — Times
According to the newspaper, Attorney General for England and Wales Richard Hermer fears an international lawsuit against the UK over its involvement in the US strikes on ships in the Caribbean
Read more
EU to face difficulties in substituting LNG from Yamal plant — Novatek
Alexander Nazarov pointed to key competitive advantages of Russian products
Read more
Pentagon declines to comment on report on preparations to attack Venezuela
The White House press office did not respond to a similar request
Read more
Former colonial powers still see the world as their backyard — Medvedev
Former colonial powers continue to interfere in the domestic processes of other counties, Russian Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev said
Read more
Purpose of assassination attempt on top cleric to provoke NATO into conflict with Russia
Mikhail Sheremet alleges that British curators are behind the Ukrainian special services
Read more
US already realizes what seizure of Russian assets could mean for West — diplomatic source
"The more widely this understanding takes root in US government circles, the greater the chances of achieving real improvement in the international situation as a whole, and in Russian-American relations in particular," the source emphasized
Read more
Russian forces tighten encirclement around Ukrainian group in Kupyansk — administration
Vitaly Ganchev clarified that there is no help coming for the surrounded soldiers
Read more
Preparations for Russia-US summit in Budapest ongoing, Orban says
The Hungarian prime minister noted that he still relies on US President Donald Trump for resolving the Ukraine conflict
Read more
Alliance against migration, for peace in Ukraine taking shape in Europe — Szijjarto
Bulgaria is a key member of the allience, the Hungarian foreign minister said
Read more
US aircraft carrier Gerald R. Ford to approach Venezuela in coming days — AP
The arrival of the aircraft carrier marks a significant US military buildup in the region, the agency said
Read more
Lavrov’s remarks on summit in Budapest, relations with Europe, truth about Ukraine
The Italian newspaper interviewed the Russian foreign minister, refusing to publish the content later
Read more
Sending Montenegrin troops to help Ukraine speaks of anti-Russian stance — ambassador
Ambassador Alexander Lukasik emphasized that Moscow continues to advocate for the restoration of normal dialogue
Read more
Guterres' special representative in Cyprus notes Russia’s key role in UN Security Council
Khassim Diagne also noted that the head of the Russian diplomatic mission in Cyprus Murat Zyazikov has a long-standing relationship with UN Secretary General Antonio Guterres
Read more
US’ Operation Southern Spear may backfire on US, warns Russian expert
"As for the pressure on Latin American countries that don’t want to bend to Washington, the spring cannot be compressed endlessly," Alexander Stepanov said
Read more
Ukraine will have to return to negotiations but from worse position — Kremlin
The Kiev regime's position is deteriorating day by day, Dmitry Peskov noted
Read more
Chinese defense official vows 'crushing defeat' to Japan for any interference in Taiwan
Senior Colonel Jiang Bin described the Taiwan issue as "exclusively an internal affair of China that will not tolerate any foreign interference"
Read more
Russia grateful to North Korea for help in demining Kursk Region — Kremlin
Demining operations in the Kursk Region, liberated from Ukrainian forces, remain underway
Read more
Russian forces eliminate some 10 mercenaries hiding in building near Kupyansk
Ukrainian militants organized a temporary base for one of the Ukrainian army units in an administrative building in the settlement of Grushevka
Read more
Group of Ukrainian marines surrender to Russian forces near Dimitrov
The servicemen said they had decided to surrender some time ago but had to wait for the safest opportunity
Read more
Poland begins erecting second fence on border with Belarus — radio
The barrier will consist of a four-meter-high metal mesh wall topped with barbed wire
Read more
Car ownership period growing in Russia — statistics
The increase of the car ownership period is a bad trend for the market and for the car insurance segment, Sergey Udalov noted
Read more
Lavrov baffled at Britain's lack of shame over MiG-31 hijacking plot
The Russian foreign minister said that he does not know how the British will wash themselves clean of it
Read more
Kiev provocations, talks with US, Lavrov’s interview: Foreign Ministry comments
Russia is ready to hold a summit with the United States in Budapest, given it is duly prepared
Read more
Russia-US dialogue is ongoing, contacts to be maintained — Russian diplomat
Maria Zakharova emphasized that Russia confirmed its readiness to hold another round of the Russia-US summit in Budapest if it is based on the previously developed results of the Russia-US meeting in Alaska
Read more
World community’s reaction to US statements on nuclear tests disappointing — envoy
Mikhail Ulyanov noted that this situation was very alarming
Read more
With liberation of Danilovka, Russia cuts key logistical route of Ukrainian army — expert
Russia liberated Danilovka on November 13
Read more
Russian Armed Forces placed second in world's strongest armies list
The compilers of the list recognized the Russian Armed Forces' leadership in self-propelled artillery, multiple launch rocket systems, and mines
Read more
Medvedev jokingly calls on EU to donate more to corrupt Kiev officials
The main figures in the Ukrainian corruption scandal, which does not yet include Vladimir Zelensky and Andrey Yermak, have already been charged with money laundering
Read more
'Azov' squad flees positions, abandoning wounded soldiers — security forces
According to the source, this situation shows that the brigade has been dubbed the "running team"
Read more
Russia penetrates over one km into Ukrainian defenses after capture of Danilovka — expert
Andrey Marochko pointed out that Russian servicemen are now preparing a kind of springboard for the development of success in various directions in this area
Read more
Independent agreements with Ukraine are meaningless — envoy
Rodion Miroshnik stressed that Ukraine is now fulfilling the will of the EU and some European states that are "sponsors and masters of the Kiev regime"
Read more
IAEA chief Grossi arrives in Kaliningrad for talks with Rosatom CEO
Alexey Likhachev and Rafael Grossi are scheduled to hold talks in Kaliningrad on November 14 to discuss the situation at the Zaporozhye Nuclear Power Plant
Read more
Russian troops liberate 11 communities in Ukraine operation over week — top brass
Russia’s Battlegroup North inflicted more than 960 casualties on Ukrainian troops and destroyed three enemy tanks and six armored combat vehicles in its areas of responsibility over the week, the Defense Ministry reported
Read more
FSB says foils terrorist attack against top Russian official
The Federal Security Service reported that three accomplices in the plot were arrested
Read more
US State Department scrubs bit of Cold War history
"The Department was not required to provide public notice," the newspaper quoted a State Department spokesperson as saying
Read more
Russia establishes Unmanned Systems Forces
The structure of this new branch of the armed forces has been determined, the head of the Unmanned Systems Forces has been appointed, military administration units have been created at all levels
Read more
Iran slams G7’s call for resumption of cooperation with IAEA as hypocrisy
"The United States is the main reason behind the current situation as it illegally and unilaterally withdrew from the Joint Comprehensive Plan of Action in 2018 and carried out an armed attack on Iran’s peaceful nuclear facilities," Iranian Foreign Ministry Spokesman Esmail Baghaei said
Read more
France commissions ASMPA-R missile capable of carrying nuclear charge
The French Defense Ministry said it after a second test launch of this missile from a Rafale fighter jet
Read more
Russian troops liberate two communities in Ukraine operation over past day — top brass
The Ukrainian army lost roughly 1,330 troops in battles with Russian forces in all the frontline areas over the past 24 hours
Read more
Press review: Kiev halts Moscow dialogue to hide scandals as Russian, Kazakh leaders meet
Top stories from the Russian press on Thursday, November 13th
Read more
The Times article proves Kiev’s desire to buy time under pretext of talks — Russian MFA
Maria Zakharova noted that such statements "only reaffirm the lack of interest of Vladimir Zelensky's regime in a peaceful settlement"
Read more
Venezuela never turned to Russia for military aid — Lavrov
Russia is ready to fully act within the framework of the obligations that were mutually stipulated in the agreement with Venezuela, the Russian foreign minister noted
Read more
Damascus builds pragmatic relations with Moscow — Syrian foreign minister
Foreign Minister in the transitional Syrian government Asaad al-Shaibani emphasized that Damascus does not want a confrontation with Moscow
Read more
Ukrainian servicemen surrender in Kharkov Region for water — administration
According to head of the Kharkov military-civilian administration Vitaly Ganchev, such cases are constant
Read more
North Korean foreign minister calls G7 appeal for denuclearization hostile machinations
Choe Son Hui called on the international community to pay attention to the threat to peace and security from the Group of Seven, which she called a "nuclear alliance"
Read more