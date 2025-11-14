13 Ukrainian drones taken down over several Russian regions in three hours

MOSCOW, November 14. /TASS/. Thirteen Ukrainian drones were shot down over several Russian regions in three hours on Friday evening, the Russian defense ministry said.

"From 8:00 p.m. to 11:00 p.m. Moscow time (5:00 p.m. to 8:00 p.m. GMT) on November 14, Russian air defense systems intercepted and destroyed 13 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles: five over the Rostov Region, five over Crimea, one over the Belgorod Region, one over the Bryansk Region, and one over the Voronezh Region," it said.