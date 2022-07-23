Ukraine’s military suffers over 30 casualties in Donbass over past day — LPR

ЛУГАНСК, 23 июля. /ТАСС/. В ходе столкновений с ополчением Луганской Народной Республики (ЛНР) за минувшие сутки украинские военные потеряли 32 человека, сообщил в субботу пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«В результате боестолкновений с силами ополчения за минувшие сутки противник понес потери в живой силе и боевой технике, а именно: 32 человека личного состава, три танка, шесть БТР и четыре автомашины», — сообщает пресс-служба ЛНР. Об этом сообщил представитель Народной милиции в своем Telegram-канале.

Обстановка на линии фронта в Донбассе обострилась 17 февраля. Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) сообщили о самых массированных за последние месяцы обстрелах со стороны украинских военных, в результате которых пострадала гражданская инфраструктура и были жертвы среди мирного населения.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик. Россия подписала с их лидерами договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Россия признала республики Донбасса в соответствии с конституциями ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года.

Президент России Путин 24 февраля сообщил, что в ответ на просьбу глав республик Донбасса о помощи принял решение о проведении спецоперации на территории Украины. Российский лидер подчеркнул, что у Москвы нет планов оккупации украинских территорий, отметив, что операция направлена ​​на денацификацию и демилитаризацию Украины.

ДНР и ЛНР начали операцию по освобождению подконтрольных Киеву территорий.