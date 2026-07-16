MOSCOW, July 16. /TASS/. Russia’s North battlegroup has liberated 50 settlements in the Kharkov and Sumy Regions since the beginning of 2026, TASS calculations show.
In January and February, the group liberated 13 settlements - Grabovskoye, Komarovka, Siminovka, Staritsa, Belaya Bereza, Zelenoye, Popovka, Chugunovka, Sidorovka, Pokrovka, Kharkovka, Grafskoye, Neskuchnoye.
From March to May, during the spring campaign, 29 more settlements were liberated - Krugloye, Bobylyovka, Chervonaya Zarya, Sopych, Potapovka, Peschanoye, Shevyakovka, Malaya Korchakovka, Verkhnyaya Pisarevka, Miropolskoye, Volchanskiye Khutora, Zybino, Veterinarnoye, Bochkovo, Taratutino, Zemlyanki, Novodmitrovka, Korchakovka, Pokalyanoye, Miropolye, Chaikovka, Volokhovka, Shestyorovka, Zapselye, Ryasnoye, Granov, Novovasilevka, Budarki, Karaichnoye.
In June, the fighters of the North battlegroup liberated three settlements - Shevchenko, Okhrimovka, Ivolzhanskoe. During the first half of July, the group established control over five more settlements: Ukrainskoye, Losevka, Zemlyaniy Yar, Petro-Ivanovka, Bachevsk.