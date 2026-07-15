Von der Leyen, Vucic, Sandu, other leaders arrive in Kiev

MOSCOW, July 15. /TASS/. European Commission President Ursula von der Leyen has arrived in Kiev. Footage of her arrival is published by the Ukrainian Foreign Ministry.
This is von der Leyen's 11th visit to Ukraine since February 2022.
Moldovan President Maia Sandu, Romanian President Nicusor Dan, Slovenian Prime Minister Janez Jansa, Montenegrin President Jakov Milatovic, Serbian President Aleksandar Vucic, and Albanian President Bajram Begaj also arrived in Kiev. They are expected to meet with Zelensky and participate in the Southeast European summit.