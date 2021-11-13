UN Climate Change Conference participants agreed final climate deal texts

ГЛАЗГО, 14 ноября. / ТАСС /. Делегаты почти 200 стран, участвующих в 26-й конференции ООН по изменению климата (COP26) согласовали тексты заключительных документов форума, сказал президент COP26 и член кабинета министров Великобритании Алок Шарма.

«Позвольте мне просто сказать всем делегатам, что я извиняюсь за то, как развился этот процесс, и мне очень жаль [в отношении последних изменений в текстах - ТАСС]», - отметил Шарма. «Я также понимаю глубокое разочарование, но я думаю, что, как вы отметили, также жизненно важно, чтобы мы защищали этот пакет», - добавил он.

Согласно утвержденному тексту, страны берут на себя обязательства по наращиванию усилий по сокращению энергопотребления на основе неослабленного угля и отказа от неэффективных субсидий на ископаемое топливо, обеспечивая целевую поддержку наиболее бедным и уязвимым в соответствии с национальными условиями. Уголь, используемый на электростанциях, не оборудованных технологиями улавливания и захоронения углекислого газа, называется неизменным.