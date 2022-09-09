Initial batch of Russia’s new Checkmate fighter jet due in 2026

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Предсерийная партия российских одномоторных истребителей Су-75 «Шахмат» будет изготовлена ​​в 2026 году, говорится в документах, обнародованных на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и полученных ТАСС.

«Предсерийная партия легкого тактического самолета Су-75 <…> должна быть изготовлена ​​в 2026 году», — говорится в документе.

Предсерийная партия — это начальная партия, изготовленная для подтверждения того, что новый дизайн готов к полномасштабному запуску производства.

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь ранее в интервью ТАСС сообщил, что компания планирует изготовить четыре прототипа Checkmate.

Легкий тактический истребитель Checkmate разработки компании «Сухой» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) впервые был представлен публике на авиасалоне МАКС-2021. Его зарубежный дебют состоялся на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах. Checkmate сочетает в себе новейшие технические решения, открытую архитектуру и уникальные технологии искусственного интеллекта. Это самолет-невидимка с внутренним отсеком для оружия класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Полезная нагрузка превышает семь тонн. Самолет может уничтожить шесть целей одновременно. Он сможет летать со скоростью 1,8 Маха и будет иметь боевой радиус 3000 км (1864 мили).

Седьмой Восточный экономический форум (ВЭФ), организованный Фондом Росконгресс, прошел с 5 по 8 сентября в дальневосточном городе Владивосток. ТАСС — генеральный информационный партнер мероприятия и его официальное фотоведущее агентство. В этом году тема форума: «На пути к многополярному миру».