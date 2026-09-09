NATO preparing for protracted confrontation with Russia — diplomat

SYKTYVKAR, September 9. /TASS/. NATO is conducting intensified military preparations near Russia’s borders in expectation of a protracted high-intensity confrontation with Moscow, Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova said during a briefing.
"Intensified military preparations are being conducted in close proximity to our northern borders, in particular, large-scale aggressive military exercises are being held, and new elements of the bloc’s command and control structure are appearing. NATO’s plans to build up military potential indicate a transition from limited deterrence to preparation for a potential protracted military confrontation with our side. And such activity in the Far North is an obvious direct threat to security," Zakharova noted.