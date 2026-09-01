President Putin holds talks with his Iranian counterpart Pezeshkian

BISHKEK, September 1. /TASS/. Russian President Vladimir Putin held talks with Iranian President Masoud Pezeshkian on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit.
The meeting with the Iranian president opened a series of bilateral talks scheduled for today. Earlier, Putin took part in SCO summit events.
The Russian leader is accompanied by a representative delegation, which includes Foreign Minister Sergey Lavrov, Deputy Prime Minister Alexey Overchuk, Presidential Administration Deputy Head Maxim Oreshkin, Kremlin Spokesman Dmitry Peskov, Kremlin Aide Yury Ushakov, Transport Minister Andrey Nikitin, Economic Development Minister Maxim Reshetnikov, Energy Minister Sergey Tsivilev, Federal Service for Military-Technical Cooperation Director Dmitry Shugayev, Special Presidential Envoy and Russian Direct Investment Fund (RDIF) CEO Kirill Dmitriev and Rosatom Head Alexey Likhachev.