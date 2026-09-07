Brent crude tops $98 per barrel on ICE for first time since July 24

MOSCOW, September 7. /TASS/. The price of Brent crude futures for November delivery on London’s ICE exchange climbed above $98 per barrel for the first time since July 24, market data showed.

By 6:05 p.m. Moscow time (03:05 p.m. GMT), Brent crude was trading 1.83% higher at $98.04 per barrel.

By 6:10 p.m. Moscow time (03:05 p.m. GMT), Brent pared gains slightly to trade at $97.96 per barrel, up 1.74%. At the same time, WTI crude futures for October delivery gained 1.91% to reach $93.23 per barrel.