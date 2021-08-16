{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
All news
Power transfer in Afghanistan

Afghanistan has chances to include various political forces into power - Russian diplomat

He said earlier in the day that "the situation in Kabul is better [under the Taliban on its first day in that city] than it was under [President] Ashraf Ghani"

МОСКВА, 16 августа. / ТАСС /. Есть вероятность того, что к власти в Афганистане придут представители различных политических сил, заявил в понедельник посол России в этой стране Дмитрий Жирнов.

«Я думаю, что перспективы того, что к власти могут прийти представители различных политических сил, существуют», - сказал он в интервью YouTube-каналу Solovyov Live.

«Для них [движение Талибан, объявленное вне закона в России] было бы логичным иметь социальную поддержку, которая могла бы обеспечить максимально широкую поддержку всех политических сил», - сказал он.

Дипломат обратил внимание на то, что вопрос гуманитарной помощи Афганистану остается актуальным. «Это актуальный вопрос. Мы должны подождать и посмотреть, что будет делать Талибан дальше, а затем выработать отношение к ним на более длительную перспективу. Я говорю о первом дне Кабула, и это обнадеживает», - подчеркнул Жирнов.

Ранее в тот же день он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что «ситуация в Кабуле лучше [при талибах в первый день его пребывания в этом городе], чем при [президенте] Ашрафе Гани».

После того, как США объявили об окончании вооруженной операции в Афганистане и начали вывод своих войск, талибы (радикальное движение, запрещенное в России) начали широкомасштабное наступление на правительственную армию и к 15 августа вошли в Кабул, не встретив сопротивления. . Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что уходит в отставку, чтобы избежать кровопролития, и бежал из страны. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Tags
Power transfer in Afghanistan
Power transfer in Afghanistan
Afghanistan’s old flag remains hoisted near UN headquarters in New York
The change in the symbols of a UN member country may be performed per the inquiry of the country’s authorities
Read more
Afghan president, first lady arrive to Uzbekistan’s capital Tashkent — Al Jazeera
Earlier, Ghani said he had left the country to prevent bloodshed, but did not specify his destination
Read more
Taliban encircles Kabul, enters Afghan capital’s airport
The Taliban announced earlier on Sunday it was controlling the entire territory of Afghanistan
Read more
Taliban guarantees safety of Russian Embassy in Kabul — political office spokesman
Read more
No need for evacuation of Russian embassy in Kabul, says mission
The Taliban movement guarantees the safety of the Russian Embassy in Kabul, Suhail Shaheen, a spokesman for the Taliban’s political office told TASS earlier on Sunday
Read more
Hole in Soyuz MS-09 spacecraft drilled by someone unfamiliar with its design — source
Roscosmos ruled out the version of the Soyuz MS-09 spacecraft’s damage on Earth because in that case the spacecraft would not have passed tests in a vacuum chamber before its launch
Read more
Russia’s Pobeda air carrier waives contract for Boeing 737 MAX
Russia is not among states that certified the aircraft for use on its territory
Read more
Russian Navy warship enters English Channel in long-distance deployment
The naval taskforce also includes the corvette Gremyashchiy of the Pacific Fleet and the minesweeper Vladimir Yemelyanov of the Black Sea Fleet
Read more
Putin, Mirziyoyev discuss situation in Afghanistan — Kremlin
The two presidents will keep in touch further on, the press-service added
Read more
Press review: Why Kabul surrendered without a fight and cost of Russia’s natural disasters
Top stories from the Russian press on Monday, August 16th
Read more
Biden made "historic mistake" in Afghanistan — former Italian prime minister
He believes there should be an international coalition, which will "take into account the mistakes of the past few years and will not cede the territory to the cutthroats"
Read more
Russian envoy describes Taliban’s seizure of Kabul as somewhat unexpected
According to Zamir Kabulov, Russia believed that the Afghan army would show resistance for some time
Read more
Russian Navy patrol ship thwarts enemy missile strike in Black Sea drills
At the second stage of the exercise, the naval sailors practiced the technique of a sea battle by a standalone ship
Read more
Lavrov, Blinken discuss situation in Afghanistan after its president’s flight
The conversation was initiated by the US side
Read more
Taliban now controls all districts of Kabul — spokesman
In his words, the radical movement’s leaders made the decision to enter the Afghan capital following reports of plunder and instability there
Read more
Afghan President Ghani flees Kabul in helicopter stuffed with cash — Russian embassy
President of Afghanistan left the country after the Taliban radical militant group started to take control of government buildings
Read more
Russia ready to cooperate with Afghanistan’s interim government — embassy in Kabul
Earlier, the Russian embassy said the situation in Kabul was "somewhat strained, but no war is on in the city"
Read more
Libyan militants hunt for Gaddafi’s son after arrest warrant issued for him — source
Before his father’s downfall and death, Saif al-Islam, now aged 49, was viewed as Gaddafi's most likely successor
Read more
Taliban raises its flag above presidential palace in Kabul
Taliban also announced that its forces had assumed responsibility for the security of the presidential palace
Read more
Afghan Interior Ministry says Taliban have started entering Kabul
Read more
Russia to issue visa to BBC journalist if Russian journalist gets visa in London -diplomat
Maria Zakharova refutes BBC correspondent’s claims she is banned from entering Russia
Read more
Taliban seizes control of Afghanistan’s Bagram airbase
The Taliban also seized the Bagram prison where about 5,000 convicts are being held
Read more
Ashraf Ghani should go on trial before Afghan people for fleeing country — Russian envoy
Afghanistan’s President earlier announced that he was stepping down to prevent bloodshed and left the country
Read more
Taliban vows safety to all foreigners, diplomatic missions in Kabul
Spokesman Zabiullah Mujahid said that "fighters of the Islamic Emirate of Afghanistan were urged to ensure safety in Kabul and other cities of the country"
Read more
Afghan president to step down within few hours, Al Arabiya says referring to sources
The president will resign within a few hours and an interim government will be formed
Read more
Scale of natural disasters in some Russian regions unprecedented, Putin says
In Siberia, the Far East, the environmental, climatic, atmospheric conditions are such that wildfires spread rapidly amid drought and wind gusts
Read more
Biden says US will deploy total of 5,000 troops in Afghanistan
US personnel at risk there, president added
Read more
Russian Ambassador to Kabul will meet with coordinator from Taliban leadership on Tuesday
The details of the external protection of the diplomatic mission of Russia to be discussed during the meeting
Read more
Russian embassy in Kabul to keep working as usual, no threat to personnel
The Russian embassy in Afghanistan will do its utmost to help Russian citizens of Afghan descent to resettle to Russia, ambassador Dmitry Zhirnov
Read more
Press review: US B52s won’t halt Taliban assault and Gazprom accident threatens LPG price
Top stories from the Russian press on Monday, August 9th
Read more
Eight killed in crash of Russian Defense Ministry’s Be-200 in Turkey - Defense Ministry
The Be-200ChS aircraft of the Russian Naval Aviation crashed near Adana
Read more
Putin orders to award servicemen killed in Be-200 crash in Turkey
The Russian Defense Ministry said that the Be-200ChS aircraft of the Russian Naval Aviation crashed near Adana
Read more
Taliban announces establishing control of entire territory of Afghanistan
The Taliban said in a statement that "there are no hostilities in the capital of the country"
Read more
Taliban confirm ‘no one will harm a hair on Russian diplomats’ heads’ — Russian envoy
According to Dmitry Zhirnov, peaceful life continues in the Afghan capital
Read more
Russia will not hurry to recognize Taliban regime in Afghanistan — special envoy
However, the diplomat said he hoped for establishing friendly relations between Moscow and Afghanistan’s new leadership
Read more
Over 40 Afghan aircraft forced to land by Uzbek Air Force in Temrez
Apart from that, 158 Afghan nationals have been detained by Uzbek border guards
Read more
Uzbek top brass confirms Afghan military plane crash in border region
US President Joe Biden announced a decision on April 14 to wrap up the military operation in Afghanistan
Read more
Russian Defense Ministry’s Be-200 firefighting aircraft crashes in Turkey
There were five Russian servicemen and three Turkish representatives, who were showing the locations of wildfires to the crew, aboard the aircraft
Read more
Russian diplomat slams US for ignoring evacuation pleas of Afghans in Kabul airport
Earlier, videos emerged online from Kabul International Airport depicting hundreds of people storming through fences and trying to climb boarding ramps to fly out of the country
Read more
Taliban says it asked President Ghani to cede power peacefully, but he fled
Earlier reports the Taliban have entered Kabul, taken the presidential palace and will gain full control of the Afghan capital within several hours
Read more
Russia regrets Taliban decided to resolve situation in Afghanistan by force — top diplomat
Sergey Lavrov stressed that Russia supported the Afghan settlement happening with the participation of all political, ethnic, confessional forces of the country
Read more
US does not want to be responsible for its geopolitical experiments, Russian diplomat says
After the US announced the end of the military operation in Afghanistan, the Taliban launched an offensive on government forces and by August 15, entered Kabul without encountering any resistance
Read more
Former interior minister Ahmad Jalali to head Afghan transitional administration
He assumed the duties of the head of the interim administration in Afghanistan
Read more
Kabul situation better under Taliban than it was under President Ghani — Russian envoy
The fighters of the Taliban radical militant group entered Kabul encountering no resistance on August 15 and established full control of the Afghan capital within several hours
Read more
Taliban delegation conducting negotiations at president’s palace in Kabul
Read more
Moscow expects UK to explain reason for not issuing visas to Russian journalists -diplomat
Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova pointed out that when deciding not to renew visa to Sarah Rainsford, the BBC correspondent, Russia retaliated to British actions
Read more
Putin posthumously awards military killed in Be-200 plane crash in Turkey
The Russian Defense Ministry’s Be-200ChS amphibious aircraft crashed on Saturday in southeastern Turkey
Read more
Taliban places Russian Embassy in Kabul under protection — presidential envoy
On Tuesday, Russia’s Ambassador to Afghanistan will have a meeting with the Taliban coordinator to discuss security for the Russian diplomatic mission
Read more
Russia’s Soyuz-2 carrier rocket sent to Baikonur for launch of Prichal module to ISS
Earlier, Roscosmos Chief announced that the launch of the nodal module was scheduled for November 24 this year
Read more
Russia has no concerns that Afghanistan will resemble Islamic State — diplomat
Zamir Kabulov also called for monitoring developments in Afghanistan step-by-step because it is easy to stray away from reality "with a rich imagination"
Read more
NASA astronauts reject lie detector test in Soyuz MS-09 spacecraft hole probe — source
The source emphasized that the Russian side received no possibility to examine the tools and drill bits available on the International Space Station for the presence of the remainder of metal chips from the hull of the Soyuz MS-09 spacecraft
Read more