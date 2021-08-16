Afghanistan has chances to include various political forces into power - Russian diplomat

МОСКВА, 16 августа. / ТАСС /. Есть вероятность того, что к власти в Афганистане придут представители различных политических сил, заявил в понедельник посол России в этой стране Дмитрий Жирнов.

«Я думаю, что перспективы того, что к власти могут прийти представители различных политических сил, существуют», - сказал он в интервью YouTube-каналу Solovyov Live.

«Для них [движение Талибан, объявленное вне закона в России] было бы логичным иметь социальную поддержку, которая могла бы обеспечить максимально широкую поддержку всех политических сил», - сказал он.

Дипломат обратил внимание на то, что вопрос гуманитарной помощи Афганистану остается актуальным. «Это актуальный вопрос. Мы должны подождать и посмотреть, что будет делать Талибан дальше, а затем выработать отношение к ним на более длительную перспективу. Я говорю о первом дне Кабула, и это обнадеживает», - подчеркнул Жирнов.

Ранее в тот же день он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что «ситуация в Кабуле лучше [при талибах в первый день его пребывания в этом городе], чем при [президенте] Ашрафе Гани».

После того, как США объявили об окончании вооруженной операции в Афганистане и начали вывод своих войск, талибы (радикальное движение, запрещенное в России) начали широкомасштабное наступление на правительственную армию и к 15 августа вошли в Кабул, не встретив сопротивления. . Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что уходит в отставку, чтобы избежать кровопролития, и бежал из страны. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.