Russian Kasatkina stays at No. 40 in WTA rankings

TASS, August 5. Russian tennis player Daria Kasatkina has held onto No. 40 in the updated WTA rankings, the organization’s press service reported.

The 22-year old tennis player is the highest-ranked Russian. Anastasia Pavlyuchenkova is ranked No. 44, Ekaterina Alexandrova is 48th, Veronika Kudermetova is placed No. 57, Margarita Gasparyan is ranked No. 59, teenager Anastasia Potapova occupies the 75th spot, Maria Sharapova is currently No. 81, while Vera Zvonareva is No. 84.

The Top-10 saw one change, Belarusian Aryna Sabalenka switched places with US Serena Williams to reach No. 9 in the rankings. Australia’s Ashleigh Barty is ranked No. 1 with 6,605 points, followed by Japanese Naomi Osaka (6,228) and Czech Karolina Pliskova (6055).

WTA Rankings August 5:

1 (1). Ashleigh Barty (Australia) - 6605 points;

2 (2). Naomi Osaka (Japan) - 6228;

3 (3). Karolina Pliskova (Czech Republic) - 6055;

4 (4). Simona Halep (Romania) - 5933;

5 (5). Kiki Bertens (the Netherlands) - 5130;

6 (6). Petra Kvitova (Czech Republic) - 4785;

7 (7). Elina Svitolina (Ukraine) - 4737;

8 (8). Sloane Stephens (USA) - 3773;

9 (10). Aryna Sabalenka (Belarus) - 3565;

10 (9). Serena Williams (USA) - 3410;

40 (40). Daria Kasatkina (Russia) - 1325...

44 (43). Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) - 1185…

48 (47). Ekaterina Alexandrova (Russia) - 1133…

59 (57). Veronika Kudermetova (Russia) - 986…

57 (59). Margarita Gasparyan (Russia) - 969…

75 (74). Anastasia Potapova (Russia) - 795…

81 (82). Maria Sharapova (Russia) - 740…

84 (86). Vera Zvonareva (Russia) - 700…

93 (92). Anna Blinkova (Russia) - 664…

98 (98). Natalia Vikhlyantseva (Russia) - 638.