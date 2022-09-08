Period of mourning for Elizabeth II expected to continue for 10 days — TV

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Ожидается, что траур после смерти королевы Елизаветы II продлится 10 дней, сообщает Sky News в четверг.

«Период национального траура начался и продлится до похорон, которые, как ожидается, состоятся через 10 дней после смерти королевы», — говорится в сообщении.

Как сообщает The Sun, похороны монарха состоятся на 10-й день после ее кончины.

Перед этим в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке пройдет панихида.

Окончательный план похорон должен быть определен королем Карлом III.