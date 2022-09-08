Period of mourning for Elizabeth II expected to continue for 10 days — TV

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Ожидается, что траур после смерти королевы Елизаветы II продлится 10 дней, сообщает Sky News в четверг.
«Период национального траура начался и продлится до похорон, которые, как ожидается, состоятся через 10 дней после смерти королевы», — говорится в сообщении.
Как сообщает The Sun, похороны монарха состоятся на 10-й день после ее кончины.
Перед этим в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке пройдет панихида.
Окончательный план похорон должен быть определен королем Карлом III.
Британская королева Елизавета II, монарх, правивший дольше всех в мире, скончалась в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии в четверг днем. 73-летний Чарльз, принц Уэльский — старший сын покойной королевы Елизаветы II — стал новым королем Соединенного Королевства. Он официально будет править под титулом Его Величества короля Карла III. Похороны королевы состоятся через 10 дней после ее смерти.