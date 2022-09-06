APEC higher education conference kicks off at EEF

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Конференция АТЭС по сотрудничеству в области высшего образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТЭС ЦВО) открылась во вторник в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает ТАСС.

В конференции, проводимой в гибридном (онлайн и офлайн) формате, принимают участие более ста человек, представляющих одиннадцать экономик АТЭС, шесть стран, не входящих в АТЭС, и некоторые международные организации.

«Пленарное заседание будет посвящено перспективам глобального образования в постпандемическом мире. Мы рассмотрим на нем такие вопросы, как влияние особенностей и тенденций изменения глобальной ситуации на ландшафт высшего образования, оценим существующие образовательные модели в Азиатско-Тихоокеанского региона и сформирует векторы развития образовательных систем уже в постковидном и постпандемическом мире. Безусловно, это также важная площадка для обмена передовым опытом экономик АТЭС в сфере образования», – и.о. Об этом ТАСС сообщил заместитель ректора Дальневосточного федерального университета Евгений Власов.