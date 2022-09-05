Talking about Russia's turn to the East amid sanctions is unfair — Kremlin

МОСКВА, 5 сен. /ТАСС/. Говорить о том, что Россия начала поворачиваться на Восток на фоне западных санкций, несправедливо — Азиатско-Тихоокеанский регион всегда был очень важен, заявил в интервью ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это наш самый важный регион. Совершенно несправедливо говорить, что сейчас мы повернули на Восток и стали иначе расставлять приоритеты. Нет, Азиатско-Тихоокеанский регион всегда был очень важной частью как торгово-экономических отношений, так и с точки зрения нашего энергодиалога", - сказал он.

При этом Песков отметил, что интерес к России проявляют страны Азиатско-Тихоокеанского региона, и есть все предпосылки для активного расширения сотрудничества с ними.

«Конечно, когда на Западе вводятся искусственные ограничения, торгово-экономические отношения начинают смещаться в сторону Востока. Тем более, что интерес к нашей стране есть, развиваются взаимовыгодные форматы», — отметил он.