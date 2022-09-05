Additional conservation zones to appear in some tiger sanctuaries in Russia — Putin

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. В российских тигриных заказниках будут созданы новые охранные зоны, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам Второго Международного тигриного форума в понедельник.

«Чтобы обеспечить стабильное будущее [тиграм], нам осталось решить лишь несколько конкретных адресных задач, в том числе организовать дополнительные охранные зоны в ряде тигриных заказников. И это обязательно будет сделано», — сказал он.

Обращаясь к участникам форума, Путин выразил уверенность, что их диалог будет продуктивным и «принесет пользу всей тигриной семье». Он также поблагодарил тех, кто посвятил свою жизнь сохранению дикой природы.

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) открылся Второй Международный тигриный форум. Эксперты и официальные лица обсудят итоги реализации 12-летней программы сохранения тигра и поставят новые задачи. Дополнительно планируется усилить механизмы обмена информацией, эффективной международной координации действий и запланировать новые мероприятия по сотрудничеству.

Седьмой Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке до 8 сентября. Его тема в этом году — «На пути к многополярному миру». Организатором выступил Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер мероприятия и его официальное фотоведущее агентство.